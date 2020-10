Un derby pour le Standard, Anderlecht pour Liège: le tirage complet des seizièmes de finale de la Coupe

La succession de l'Antwerp est désormais officiellement ouverte. Après cinq tours de compétition, la Coupe de Belgique 2020-2021 accueille l'entrée en lice de tous les clubs de Pro League pour les seizièmes de finale, dont le tirage au sort a eu lieu ce lundi.

Un tirage qui a réservé de belles surprises aux clubs liégeois puisque le Standard se déplacera chez ses voisins de Seraing et que le RFC Liège accueillera le Sporting d'Anderlecht. Le Sporting de Charleroi recevra Westerlo, tandis que l'Olympic attendra Zulte Waregem.

C'est la RAAL qui hérite du tenant du titre, l'Antwerp. Finaliste l'été dernier, le Club de Bruges se déplacera à Brakel et Eupen à Rupel Boom. L'Union Saint-Gilloise accueillera l'Excel Mouscron. Les duels entre OHL et le Cercle et Waasland-Beveren et Ostende seront les deux seuls mettant aux prises deux formations de D1A.

Les rencontres seront programmées les 15, 16 et 17 décembre.