Le coronavirus pourrait compromettre le déplacement européen de La Gantoise

Gand doit jouer son match d'Europa League la semaine prochaine au Slovan Liberec. Le match pourrait être reporté à cause du coronavirus. Les chiffres explosent et les rencontres de championnat ont été reportées.

Le gouvernement tchèque remet en question la tenue des matches européens. Il est possible que les clubs ne soient plus du tout autorisés à jouer sur le territoire tchèque et que le match entre Liberec et Gand soit joué dans un pays voisin. Dresde est à 140 km, mais l'UEFA ne souhaite jouer que dans des stades où des matchs européens ont été disputés ces dernières années.

Lubin et Wroclaw en Pologne sont également des options. La Gantoise ne prendra, de toute façon, que le personnel nécessaire pour la rencontre, selon Het Laatste Nieuws. La future destination peut donc changer en cas de besoin.