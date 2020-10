🎥 Jérémy Gélin veut apporter sa "French Touch" à l'Antwerp : "Le matricule 1, un club mythique en Belgique"

Le joueur ĂągĂ© de 23 ans a Ă©tĂ© prĂȘtĂ© Ă l'Atnwerp par le Stade Rennais en cette toute fin de mercato estival.

Jérémy Gelin a livré ses premiers mots, et a expliqué pourquoi il avait choisi de rallier l'Antwerp. "Le premier club créé en Belgique. Un club mythique et une fierté d'être ici. Puis Ivan Leko a favorisé ma venue et nous avons longuement parlé ensemble. Il m'a rassuré concernant les plans de jeu. Et sans oublier l'Europa League, un plus", a confié le défenseur central avant de se présenter.

"Je suis un joueur qui relance. Je ne suis pas un défenseur central costaud ou "bourrin" mais qui aime avoir le ballon dans les pieds et faire jouer les autres", a expliqué le Français qui s'est vite senti comme chez lui au Great Old. "Le groupe m'a vite mis à l'aise. Je me sens bien et je suis prêt à faire de belles choses ici. Je connaissais déjà Dylan Batubinsika mais petit à petit je commence à bien connaitre tout le monde", a ajouté le joueur prêté par le Stade Rennais avant d'évoquer ce qu'il peut apporter.

"Apporter ce "French Touch", aller loin et faire grandir le club. Pourquoi pas performer en Europa League. Je veux grandir et évoluer", a conclu Jérémy Gélin.