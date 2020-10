Le rêve de Mehdi Carcela: "Être champion avec le Standard"

Mehdi Carcela espère revivre les émotions de 2009 avec son club et il y croit. Même si le Club de Bruges est au-dessus du lot en Belgique.

Avant de croiser la route du Club de Bruges, ce samedi, à Sclessin, Mehdi Carcela a accordé un entretien au Laatste Nieuws. Et à 31 ans, le Belgo-Marocain est encore ambitieux. "Mon rêve? Être champion avec le Standatrd", avance celui qui avait été sacré champion en tout début de carrière avec le club liégeois.

"Un match de haut niveau et tout le monde sait que j'aime ça"

Mais Mehdi Carcela sait qu'il faudra se confronter à, au moins, un adversaire de taille. "Le Club est au-dessus du lot en Belgique, ils ont atteint un niveau européen. Ils l'ont prouvé en Ligue des Champions l'an dernier. Et ils ont su garder la majeure partie de leur effectif, ce qui est essentiel dans le football moderne."

Pourtant, le numéro 10 du Standard croit son équipe capable de rivaliser et il espère le prouver samedi soir: "Nous avons une équipe complète et il y a toujours des possibilités. La rencontre de samedi sera un match de haut niveau et vous savez que j'aime ça."