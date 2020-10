Le Standard Femina domine Zulte Waregem

Les dames du Standard ont dominé Zulte Waregem ce samedi en Super League.

Le Standard Femina recevait Zulte Waregem ce samedi et l'a emporté facilement (5-1), via des buts de Cranshoff, Petry, Wajnblum et Schoenmakers (doublé). Les Rouchettes enregistrent leur 4e victoire de la saison en Super League, qui leur permet de se hisser à un point de La Gantoise, en tête (avant le match du RSCA).