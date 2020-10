Un but refusé et deux penaltys, le Standard arrache le partage sur le fil face au Club de Bruges

Ce samedi soir, le Standard de Liège accueillait le Club de Bruges pour le compte de la neuvième journée de Jupiler Pro League. 7.212 supporters des Rouches étaient à Sclessin.

Samuel Bastien et Maxime Lestienne faisaient leur grand retour dans le onze rouche ce samedi soir. Philippe Montanier avait quant à lui décidé de faire souffler quelques cadres pour ce choc contre le Club de Bruges en laissant Laifis et Cimirot sur le banc. À noter que le coach du matricule 16 avait décider de faire jouer Michel-Ange Balikwisha en tant que neuf.

Côté brugeois, Philippe Clement alignait son onze type et pouvait compter sur les retours de Dennis et Mechele.

Pas de véritable round d'observation lors de ce match au sommet, tant les deux équipes sont directement rentrées dans la partie. Le Standard de Liège obtiendra la première grosse occasion de la rencontre. Balikwisha interceptera un dégagement de Mignolet et décochera immédiatement une frappe qui sera dégagée sur la ligne par Deli (12e).

Quelques minutes plus tard, le Club verra Dennis mettre le ballon juste à côté sur corner (18e). Le suite de la première période sera moins rythmée mais bien marquée par des approximations de Simon Mignolet qui auraient pu être fatales à son équipe.

Néanmoins, peu avant la pause, les Gazelles se montreront dangereuses mais Krmencik verra son tir être contré avant de voir la frappe de Dennis passer loin à côté (37e). Les Brugeois finiront tout de même par ouvrir le score via Diatta, bien servi par Dennis (40e), 0-1. Les troupes de Philippe Clement mèneront d'un but d'écart à la pause.

Situation chaude en début de seconde période pour les Rouches avec une tête de Dussenne sur corner mais captée par Mignolet (48e). Monté à la pause à la place de Dennis, Lang se montrera directement très remuant avec un tir trop croisé (49e) et un autre capté par Bodart (50e). Les Blauw en Zwart ne seront pas loin de doubler la mise mais Bodart effectuera un arrêt décisif sur une tête de Lang (58e). Les Liégeois obtiendront ensuite un penalty à l'heure de jeu après une faute de Mechele sur Vanheusden. Mais Lestienne verra Mignolet arrêter son tir (61e).

Pas abattus pour autant, les Rouches continueront de pousser face à une équipe brugeoise peu à son aise, voire fébrile à l'arrière. Lestienne égalisera quelques minutes plus tard mais son but sera annulé pour hors-jeu suite à une intervention du VAR (77e). Monsieur Laforge sifflera un second penalty pour le Standard en toute fin de rencontre après avoir été consulter le VAR. Nicolas Gavory le transformera et arrachera ainsi le partage (90e), 1-1.

Le Standard de Liège n'a pas été assez tranchant et incisif face à des Brugeois plus que prenables ce samedi soir. Mais ils se sont battus jusqu'au bout et sont parvenus à prendre un bon point face au champion en titre qui ne s'est plus imposé à Sclessin depuis le mois de janvier 2017. Les Blauw en Zwart s'emparent provisoirement de la première place du classement tandis que les Rouches reculent à la 4ème place.