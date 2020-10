Noé Dussenne évoque la défense à trois du Standard

Le Standard de Liège et le Club de Bruges se sont quittés dos à dos (1-1) ce samedi soir lors de la neuvième journée de Jupiler Pro League.

Après avoir joué contre Zulte et Charleroi, Noé Dussenne avait été de nouveau aligné par Philippe Montanier ce samedi contre le Club de Bruges. "Je me sens de mieux en mieux et je prends mes marques. Avec Boka et Zinho à l'arrière, cela se passe bien et on se trouve facilement dans cette défense à trois. On arrive facilement à se procurer des occasions et défensivement, on ressort très calmement balle au pied. On sait trouver les décalages et repartir de plus belle. Intéressant d'avoir un tel système assez flexible qui nous permet de repasser à deux dans l'axe quand Boka repasse en N°6. Le fait de jouer à gauche ? Ça va, j'arrive à sortir proprement et je sais donner des ballons avec mon pied gauche", expliqué le Rouche avant de parler du partage concédé contre le Club.

"C'est frustrant après ce partage contre Bruges, car ils ont deux tirs cadrés et plantent un goal. Ce fut la même chose contre Charleroi et Zulte. J'aimerais bien que l'on soit plus décisif défensivement et que l'on enregistre plus de clean-sheets", a martelé le défenseur central.

Blessé pendant de longs mois et sur le banc en début de saison, le défenseur central joue désormais. "J'ai connu un début de championnat un peu compliqué car je ne jouais pas. Je n'étais pas frustré, mais mécontent de ne pas évoluer sur le terrain car je pense que je méritais de jouer. Après, l'équipe tournait donc c'est plus facile d'y rentrer. Tout se passe bien pour moi, tant mieux pour moi et l'équipe", a conclu Dussenne.