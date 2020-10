Le FC Malines à son tour touché par le Covid-19

Les tests positifs se multiplient au sein de la Pro League.

Après, entre autres, Anderlecht, l'Antwerp et plus récemment le Club de Bruges, c'est au tour de Malines d'annoncer des cas de coronavirus dans son noyau. Dans un communiqué diffusé mardi après-midi, le club annonce que deux joueurs et un collaborateurs ont été testés positifs.

Les trois personnes concernées ont été placées en quarantaine et de nouveaux tests seront effectués au sein du noyau et des collaborateurs du cluv ce mercredi.