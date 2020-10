Philippe Montanier pas inquiet : "Il faudra continuer à vivre avec le coronavirus"

Le coach du Standard de Liège croise les doigts pour que les nouveaux tests Covid qui ont eu lieu ce vendredi ne lui apporte pas de nouvelle mauvaise surprise.

Mercredi, le Standard de Liège avait fait savoir que Michel-Ange Balikwisha, Moussa Sissako et Nicolas Raskin avaient été testés positifs au Covid-19. Les trois joueurs avaient donc été absents de la rencontre face aux Rangers et été placés en quarantaine. L'entraîneur des gardiens Jan Van steenberghe a lui aussi été testé positif. De plus, Tapsoba et Pavlovic, qui ont passé la soirée avec Sissako ce mardi, avaient aussi été écartés par mesure de précaution.

D'autres joueurs manqueront-ils le match contre Saint-Trond ce dimanche après-midi ? "Nous aurons les résultats samedi mais il n’y a pas d’appréhension particulière. Il ne sert à rien de psychoter. Nous gardons les distances et respectons les mesures sanitaires, puis nous sommes contrôlés deux fois par semaine et les joueurs touchés sont asymptomatiques, ce qui est rassurant. Il faudra continuer à vivre avec ce virus et respecter les gestes barrières. Il sera évidemment dommage de ne plus avoir de public dans le stade dans les prochaines semaines mais il est tout de même appréciable de pouvoir jouer au football. Puis les gens ont aussi la possibilité de nous suivre via la télévision, ce qui est important en cette période morose", a conclu Montanier.