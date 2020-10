Le président de l'Antwerp déçu par l'arbitrage du derby: "Pourquoi un si jeune arbitre?"

Un derby animé et une victoire pour l'Antwerp, mais tout de même un peu de déception pour le président de Great Old.

Après avoir entamé sa campagne européenne par une belle victoire à Ludogorets, l'Antwerp a enchaîné en remportant le derby contre le derby et en dépassant le Club de Bruges en tête du classement.

Pourtant, Paul Gheysens, président de l'Antwerp, n'était pas tout à fait satisfait à l'issue de la rencontre. C'est vraiment dommage que nous ayons eu affaire à un très jeune arbitre qui manque d'expérience", estime-t-il au micro de VTM.

"Toutes ces cartes jaunes (il y en a eu six au total), ce n'était pas pour de grosses fautes. (...) Et sur le deuxième but du Beerschot, il y a une énorme faute juste avant", analyse-t-il. Même si le président anversois ne veut pas pointer du doigt Jasper Vergroote (28 ans). "On peut dire que les jeunes méritent aussi de recevoir leur chance, mais il y a d'autres personnes autour. Et il y a le VAR. C'est ce qui me déçoit. Je ne veux pas commencer à tirer sur ce jeune arbitre, il y a des gens au-dessus de lui."

Ça n'entachera toutefois pas la joie des Anversois qui ont remporté le premier derby disputé au plus haut niveau du football belge depuis 16 ans. "Gagner un derby, c'est toujours important", conclut Paul Gheysens.