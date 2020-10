Bientôt une Superligue européenne ? L'UEFA réagit

Josep Maria Bartomeu, le président démissionnaire du Barça a confirmé mardi l'existence de cette idée, favorable aux grands clubs.

Ce mercredi, l'UEFA a évidemment réagi au lendemain de la déclaration de Josep Maria Bartomeu, qui apr!s avoir démissionné du Barça, a annoncé à la presse que le club catalan avait accepter de participer à une future Superligue européenne. Une projet ancien qui revient de plus en plus fréquemment mais qui pourrait concurrencer la Ligue des Champions et la Ligue Europa, organisées par l'UEFA sur la base de qualifications obtenues sur le terrain, par le biais des compétitions nationales.

Le président de l'instance européenne, Aleksander Ceferin a réagi et a clairement indiqué à plusieurs reprises que l'UEFA s'oppose fortement à une Superligue. "Les principes de solidarité, promotion, relégation et de ligues ouvertes sont non négociables. C'est ce qui fait que le football européen fonctionne et que la Ligue des champions est la meilleure compétition de sport au monde", a tenu à rappeler l'UEFA.

La confédération européenne refuse de "détruire » sa compétition reine et assure qu'une "Superligue de 10, 12, ou même 24 clubs" deviendrait "inévitablement ennuyeuse" en supprimant le risque que des outsiders bousculent la hiérarchie européenne.