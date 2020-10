Le Cercle sans Thomas Didillon et deux autres titulaires à Charleroi

Mauvaises nouvelles pour Paul Clement et le Cercle de Bruges, qui seront déforcés pour leur déplacement de samedi soir, à Charleroi.

Privé de la réception de l'Excel Mouscron le week-end dernier, le Cercle de Bruges reprend le chemin de la compétition par un déplacement au Sporting de Charleroi, qui a connu le même sort.

Forts de leur éclatante victoire contre Gand et d'un six sur six, les Brugeois arriveront en confiance dans le Hainaut. Mais aussi déforcés. Thomas Didillon, Jean Marcelin, Jérémy Taraval, trois titulaires indiscutables et Giulian Biancone, sont tous les quatre absents de la sélection.

Warleson, qui jouait avant l'arrivée de Didillon, devrait donc prendre place entre les perches, David Bates et Serge Philippe Raux Yao sont les favoris pour les deux places libérées défense centrale.