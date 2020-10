Ce n'était pas parfait, mais Charleroi a maîtrisé son sujet: "On voulait regoûter à la victoire!"

Deux défaites consécutives en championnat, ajoutées à l'élimination en Europa League: les Zèbres devaient mettre fin à leur série noire, ils ont su exploiter leurs occasions pour faire tomber le Cercle et reprendre la tête. Une belle soirée pour Karim Belhocine et ses troupes.

Pourtant, le Sporting a dû se montrer patient samedi soir. "Le premier but nous a fait du bien", confirme Steeven Willems. "On a eu du mal à se créer des occasions en première période, mais on a mis beaucoup plus d'ingrédients en seconde période. Dans la vitesse d'exécution, dans l'utilisation de la profondeur, c'était mieux après le repos et on leur a fait mal", analyse pour sa part Guillaume Gillet.

Un quart d'heure de flottement sans conséquence

À tel point que les Zèbres ont trouvé le chemin du but à trois reprises après le repos. Malgré un petit passage à vide. "Même s'ils ont eu de belles occasions et qu'on a eu du mal à les mettre en danger en première période, on était mieux qu'eux pendant une bonne heure. Et puis on a eu un quart d'heure de flottement. On perdait des ballons, et on leur a donné l'occasion de pousser un peu plus", regrette Steeven Willems.

Et pourtant, le Sporting a tenu bon et définitivement enfoncé le cou, via Shamar Nicholson, à dix minutes du terme. "On parvient à garder le zéro et à planter le troisième but, c'est le gros point positif", se satisfait le défenseur central.

Trois points qui comptent: "Rester dans le peloton de tête"

Avec les trois points en guise de récompense, alors que Charleroi restait sur un partage et deux défaites en championnat. "On n'a pas douté, on avait confiance en nous, mais quand on perd, on a évidemment envie de regoûter, au plus vite, à la victoire. Surtout qu'on a un match de retard et que les autres équipes prennent des points, donc c'était important de rester dans le peloton de tête", conclut Guillaume Gillet.

Avec 22 points sur 30, le Sporting de Charleroi pourrait d'ailleurs, malgré son match de retard, terminer ce week-end en tête du championnat, si l'Antwerp ne s'impose pas à Anderlecht, dimanche après-midi.