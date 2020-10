Le Beerschot étrille OHL et s'empare provisoirement de la première place du classement

Les deux promus, qui n'arrêtent pas de recevoir des éloges ces dernières semaines, s'affrontaient enfin pour la première fois en D1A. Et ce sont les Rats qui l'ont emporté.

C'est pourtant OHL qui ouvrira la score dans cette partie via un coup franc rentrant de Xavier Mercier (16e), 0-1. Pas assomées pour autant, les troupes de Losada ont rapidement réagi pour égaliser puis prendre les commandes de la rencontre grâce à un tir croisé de Tissoudali (21e) et une tête de Musashi (25e), 2-1.

Juste après l'heure de jeu, le Beerschot aggravera le score via Ryan Sanusi (62e) et Raphael Holzhauser (65e), 4-1. Mercier a par la suite raté un penalty (79e) avant de voir Thomas Henry réduire l'écart sur pénalty (82e), 4-2. Le score ne bougera plus, le Beerschot s'impose au Kiel et sont provisoirement en tête de la D1A avant les rencontres de l'Antwerp et du Club de Bruges.