Non présent à Genk, Benat San José a tout de même dirigé ses Pandas : "J'ai d'ailleurs l'impression qu'il est toujours ici"

Ce vendredi soir en ouverture de la onzième journée de Jupiler Pro League, Eupen s'est incliné 4-0 à Genk. Un score un brin sévère au vu de la rencontre.

Eupen peut nourrir des regrets après sa défaite à Genk. La formation germanophone aurait pu revenir avec un résultat de la Luminus Arena si les occasions n'avaient pas toutes été vendangées. "Évidemment le résultat ne montre pas ce qu'il s'est produit sur le terrain. Ils marquent sur un penalty au tout début de la partie puis ensuite nous avons dominé notre adversaire. Les opportunités étaient présentes mais nous avons manqué de finition. Puis en seconde période, nous avons continué de jouer vers l'avant pour marquer mais nous nous sommes faits punir quand ils ont doublé la mis", explique Manuel Exposito, le T2 des Pandas à l'issue de la rencontre.

Malgré le break genkois, Eupen a continué de pousser. "Contre une équipe comme Genk, la moindre erreur se paie cash et cela s'est vérifié ce week-end. Nous devons encore grandir et apprendre. Soyons positifs pour la suite malgré cette rencontre compliquée", souligne celui qui remplaçait Benat San José sur le banc eupenois.

En effet, le T1 des Pandas est positif et n'a pas pu être présent à la Luminus Arena. "Le coach a été présent virtuellement durant toute la rencontre en fait. Avec la technologie dont on dispose à l'heure actuelle, il a tout dirigé depuis chez lui avec son ordinateur. De l'avant-match à l'issue de la rencontre. Il a donc été présent tout le temps et c'est même lui qui a effectué les changements, j'ai d'ailleurs l'impression qu'il est toujours ici", a expliqué en souriant l'adjoint espagnol.