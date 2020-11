Vadis Odjidja a fait son retour face à Waasland-Beveren: "Ça faisait mal de ne pas pouvoir aider l'équipe"

Vadis Odjidja a fait son retour dans le onze de base contre Waasland-Beveren. Comme d'habitude, le milieu de terrain a dirigé le match des Buffalos et a offert aux attaquants quelques caviars.

Vadis Odjidja était de retour avec La Gantoise lors du match face à Waasland-Beveren. "Le club est simplement dans une situation difficile. Nous avons perdu beaucoup de matchs: parfois à juste titre, parfois pas. Ça fait mal de ne pas pouvoir aider l'équipe. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux aujourd'hui d'avoir pu contribuer", déclare sobrement le joueur après la rencontre.

"C'était génial de jouer au football pendant une heure, je me sentais bien sur le terrain et je n'ai eu aucun problème."

Il faut dire que Waasland-Beveren a offert peu de résistance. Pas illogique, vu le retard de l'entraînement et le manque de rythme de match.

C'est Roman Yaremchuk qui a attiré l'attention sur le Freethiel avec son triplé. Bien qu'Odjidja voit également que des garçons comme Niangbo et Bukari ont besoin d'un but libérateur. "Roman vit des buts, je sais que c'est important pour lui. Mais nos autres attaquants sont aussi à la recherche d'un but. Si nous continuons tous à mener à bien nos tâches, ces objectifs seront remplis, j'en suis convaincu."