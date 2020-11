Le Standard de Liège est passé à côté de son match en Pologne

Ce jeudi soir, le Standard de Liège affrontait le Lech Poznan lors de la troisième journée de l'Europa League. Un match ô combien important et décisif pour le matricule 16 et son avenir européen.

Le début de semaine n'a pas été de tout repos en bord de Meuse avec la lourde blessure de Zinho Vanheusden et les six cas positifs au Covid-19. Philippe Montanier a dû composer pour ce déplacement important en Pologne. Le Standard de Liège est en effet dans l'obligation de l'emporter et n'a pas droit à l'erreur face au Lech Poznan.

Les Rouches avaient pourtant bien débuté cette rencontre avec un pressing constant sur leur adversaire. Néanmoins, ce sont les Polonais qui ouvriront le score via Skoras (14e) qui a bien profité d'une absence de Gavory, 1-0.

Quelques minutes plus tard, les Polonais doubleront même la mise via Ishak, bien servi par Pushakz (22e), 2-0. Dans les cordes après ces deux buts soudains, le matricule 16 aura du mal à se remettre dans la rencontre.

Mais les Rouches réduiront l'écart suite à une belle frappe de Dussenne qui ira frapper le poteau de Bednarek avant d'aller rebondir sur les fesses du portier adverse, Lestienne surgira pour pousser le ballon au fond (29e), 2-1.

Deux minutes plus tard, les Liégeois seront proches d'égaliser après une passe en retrait mal contrôlée par Bednarek. Amallah lui chipera le ballon et le glissera à Lestienne mais ce dernier ne parviendra pas à contrôler proprement le ballon, permettant ainsi au portier de se racheter en plongeant dans les pieds du N°22 liégeois. Déjà averti, Gavory aurait dû recevoir un deuxième jaune, mais heureusement pour le Strandard, monsieur Schuettengruber ne lui donnera pas de second bristol au grand dam des Polonais. Le score ne bougera pas avant la pause, le Lech Poznan mènera 2-1 en rentrant aux vestiaires.

Philippe Montanier fera monter Hugo Siquet à la place de Gavory durant la mi-temps. Ce diable d'Ishak inscrira son doublé en début de seconde période via une belle reprise de volée (48e), 3-1. Peu après l'heure de jeu, les locaux ont failli aggraver la mise mais Bokadi viendra sauver le ballon sur la ligne (66e). Dans le dur, les troupes de Montanier n'y croiront plus. En fin de rencontre, Bodart effectuera un très bel arrêt du pied droit sur un tir puissant de Kaminski (80e). À quatre minutes du terme, Boljevic tentera sa chance à distance du droit et poussera Bednarek à intervenir en deux temps (86e). Le score ne bougera plus, le Standard s'inclinera donc en Pologne (3-1.

La défaite était pourtant interdite ce jeudi soir au Lech Poznan pour le Standard. Mais les Rouches n'ont pas été à la hauteur et viennent d'enregistrer une troisième défaite de suite en Europa League et pointe donc à la dernière place du groupe avec zéro point au compteur. Le matricule 16 devra se reprendre dimanche au Bosuil contre l'Antwerp....