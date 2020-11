Charles De Ketelaere réagit à sa sélection : "Je veux me montrer"

Charles De Ketelaere a été appelé pour la première fois avec les Diables Rouges, un peu plus d'un an après ses grands débuts en équipe A. Une ascension éclair pour le Brugeois !

Il ne lui aura fallu qu'un an pour se hisser dans le groupe des Diables Rouges : "Je suis fou de joie", reconnaît Charles De Ketelaere via les réseaux du Club de Bruges. "On ne s'y attend jamais vraiment et la première fois est spéciale. J'essayais de me focaliser sur les matchs du Club, si ça se passait bien ici, ça allait venir".

Ne pas s'y attendre ne signifie naturellement pas ne pas l'espérer. "On espère toujours un peu ! C'est le rêve de chaque enfant. Je veux me montrer, prouver mes qualités. Mais je veux aussi profiter et apprendre. C'est pratique que des équipiers, comme Simon Mignolet, y sont aussi. Ils vont m'aider à m'intégrer au groupe".