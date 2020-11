Lampard s'enflamme pour l'une de ses recrues estivales

Chelsea a souvent soufflé le chaud et le froid depuis le début de la saison mais depuis quelques semaines, la stabilité est de mise chez les Blues.

Face à la presse, avant la réception ce samedi de Sheffield United dans le cadre de la 8e journée de Premier League, l'entraîneur de Chelsea Frank Lampard n'a pas tari d'éloges à l'égard de Thiago Silva.

Le technicien anglais des Blues a salué tout autant le fait que le défenseur central brésilien apporte son vécu que la qualité de ses prestations. "Son influence est énorme, même sans trop parler, il reste très pro et il déteint sur les plus jeunes qui le respectent. Il a fait de très bons matches, il se gère bien, il se prépare bien. On voit vraiment pourquoi il a eu cette carrière incroyable jusqu'à présent. On est heureux de l'avoir parmi nous."

Débarqué libre à Stamford Bridge lors du dernier mercato estival, après la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le footballeur de 36 ans a déjà disputé sept matches toutes compétitions confondues depuis l'ouverture de la saison 2020-2021, pour quatre apparitions en Premier League.