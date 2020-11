Classement des top buteurs européens : Deux joueurs de JPL sur le podium !

Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche.

Robert Lewandowski figure en tête de ce classelent. Le buteur du Bayern Munich a de nouveau fait parler la poudre ce samedi contre le Borussia Dortmund en inscrivant un but contre ses anciennes couleurs. Il compte désormais 11 buts.

Juste derrière lui, on retrouve deux joueurs de Jupiler Pro League. Le joueur de Genk, Paul Onuachu occupe la deuxième place grâce avec neuf goals juste devant Raphael Holzhauser. L'Autrichien a inscrit un nouveau but ce week-end contre Courtrai et se retrouve désormais à 9 buts au compteur. Le joueur du Beerschot devance ainsi un certain Zlatan Ibrahimovic.

Le classement des top buteurs européens :

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 11 buts en 6 rencontres (457 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 9 buts en 11 rencontres (832 minutes)

3) Raphael Holzhauser (27 ans/Autriche/Beerschot) - 9 buts en 12 rencontres (1047 minutes)

4) Zlatan Ibrahimovic (39 ans/Suède/AC Milan) - 8 buts en 5 rencontres (450 minutes)

5) Jamie Vardy (33 ans/Angleterre/Leicester) - 8 buts en 7 rencontres (560 minutes)

6) Boulaye Dia (23 ans/Sénégal/Stade de Reims) - 8 buts en 8 rencontres (604 minutes)

7) Heung-min Son (28 ans/Corée du Sud/Tottenham) - 8 buts en 8 rencontres (643 minutes)

8) Danilo (21 ans/Brésil/Twente) - 8 buts en 8 rencontres (647 minutes)

9) Dominic Calvert-Lewin (23 ans/Angleterre/Everton) - 8 buts en 8 rencontres (700 minutes)

10) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) - 8 buts en 8 rencontres (720 minutes)