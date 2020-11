John van den Brom confiant avant sa première avec Genk

Genk recevra ce dimanche Mouscron, qui sera en action pour la première fois depuis plus d'un mois. Ce sera également le baptême du feu pour les deux nouveaux entraîneurs de D1A.

"J'ai bien sûr continué à suivre le football belge, car je garde de beaux souvenirs de ma période à Anderlecht. Je connais donc beaucoup d'équipes et de joueurs", a expliqué van den Brom.

On ne sait cependant pas grand-chose de Mouscron, le prochain adversaire de Genk. Les Hurlus n'ont pas disputé de match officiel depuis le 18 octobre et ont un nouvel entraîneur à leur tête avec Jorge Simao. "Oui, si même Olvieri et Ribeiro ne peuvent pas me dire dans quelle formation et avec quels joueurs ils joueront, alors ce sera difficile", a déclaré le Néerlandais en riant. "Nous n'avons absolument aucune idée de la façon dont ils vont jouer, mais honnêtement, ce n'est pas important non plus. Et je ne dis certainement pas cela par manque de respect. Nous devons simplement avoir confiance en notre propre équipe. C'est un club de haut niveau : cela se voit dans les infrastructures, mais aussi dans la qualité des joueurs", a souligné le Néerlandais.

Plus de variété

Van den Brom a indiqué qu'il ne changera pas grand-chose par rapport à Thorup dimanche, même si Heynen sera autorisé à commencer pour la première fois. "Défensivement", c'est vraiment bien, je pense. Avec Bongonda et Ito, nous avons deux types créatifs. Devant, nous avons Onuachu, le meilleur buteur de D1A. Croyez-moi, ce sont là beaucoup de qualités. Grâce à son charisme et à son expérience, mais surtout à ses capacités de footballeur, Heynen peut nous apporter un plus. Il peut s'occuper de l'équilibre dans une équipe comme nulle autre. Peut-être était-il le chaînon manquant", conclut John van den Brom, qui a convenu qu'une place dans en PO1 devait être l'ambition de ce Racing Genk.