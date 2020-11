Le Beerschot veut du spectacle : "Je préfère un 5-3 qu'un 2-1 !"

Il n'y a eu "que" trois buts ce dimanche au Kiel, mais le Beerschot est resté fidèle à ses habitudes avec plus d'un but marqué, et pas de clean-sheet.

Quand on demande à Hernan Losada si la clean-sheet lui aurait fait particulièrement plaisir, le coach du Beerschot relativise : "Oui, gagner des matchs est plus facile si vous n'encaissez pas. Mais le Beerschot ne joue pas pour ne pas encaisser", affirme-t-il. "Ce n'est pas dans notre ADN de jouer pour ne pas encaisser. Si tu marques des buts, tu prends des points. Si tu n'encaisses pas mais ne marques pas, tu ne prends qu'un point et tu ne va pas loin au classement".

Et malgré la pression anderlechtoise, le Beerschot ne prendra "qu'un" but : "Et c'est un superbe but de Lukas Nmecha, je ne peux pas en vouloir à ma défense", conclut Losada. Raphael Holzhauser, lui, en rigole : "On ne prend qu'un but, c'est bien. Mais je préfère les 5-3, 5-4 ... Bon, ce n'est pas l'avis de Mike Vanhamel (rires). Le penalty "manqué" ? C'est bien, ça ne compte pas comme un penalty dans mes statistiques, je préfère ça", plaisante le meneur de jeu du Beerschot et ... meilleur buteur de D1A (10 buts). "Mon job est de mettre des buts et d'être décisif, donc ça me fait plaisir pour l'équipe", conclut-il.