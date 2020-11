🎥 Le joli premier doublé de Rob Nizet, international U19 belge, en Premier League 2

Rob Nizet n'avait pas encore marqué cette saison en Premier League 2, le repère des équipes U23 des clubs de Premier League et de Championship, il s'est exécuté lundi soir, à la faveur du déplacement de Norwich City à Newcastle. Un joli doublé qui a permis à Norwich City de s'imposer (0-2).

Formé à Anderlecht, le latéral gauche avait rejoint Norwich City la saison dernière. Saison au cours de laquelle il avait participé à 17 rencontres. Depuis le coup d'envoi de l'exercice 2020-2021, il a joué neuf rencontres, distillé deux assists et, désormais, inscrit deux buts.

Two stunning goals from City and Rob Nizet today! ūüėćūüĎŹ pic.twitter.com/jhcrcDbSQM