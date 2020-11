Quel arbitre pour le Clasico ? L'Union Belge a désigné les référés pour ce week-end

La nomination la plus attendue était certainement celle de l'homme en noir pour Anderlecht-Standard : il s'agira de Jonathan Lardot. Ce soir, Nicolas Laforge dirigera Eupen-Charleroi, tandis que Wesli De Cremer dirigera Excel Mouscron-Club de Bruges ce samedi.

