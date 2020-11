🎥 Papa Bouba Diop (Sénégal) est décédé

Le monde du football se souvient surtout de son but contre la France, en match d'ouverture du Mondial 2002 qui avait permis aux Lions de la Teranga de battre le Champion du monde en titre.

Première victoire d'une épopée inoubliable des Lions en Coupe du Monde qui s'était terminée en quart de finale contre la Turquie (1-0).

Papa Bouba Diop est décédé à l'âge de 42 ans comme le rapporte la presse sénégalaise des suites d'une longue maladie.

Diop avait pris sa retraite de joueur en 2013, après une longue et pleine carrière qui l'a mené vers le Xamax de Neufchâtel, les Grasshoppers, le RC Lens, Fulham, Portsmouth, l'AEK Athènes, West Ham puis Birmingham où il mettra un terme à sa carrière. Il a porté le maillot du Sénégal plus de 60 fois.

Papa Bouba Diop who scored the 1st goal of Korea-Japan 2002 as Senegal stunned defending champions France dies aged 38.



2020 strikes again! RIP Lion 💔 pic.twitter.com/pZlgNnNHHY