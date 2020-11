Le match de l'année pour le Club de Bruges? "On verra"

Au terme d'une pale prestation en terres hennuyères, les Blauw en Zwart ont très vite braqué leur viseur sur l'important match de mercredi.

"Evidemment, on aurait espéré gagner avant le match de mercredi. En Champions League, c'est un autre type d'adversaire et nous aurons plus d'espace, ce sera un match tout à fait différent", avançait Hans Vanaken, après le partage contre Mouscron, samedi soir.

Le premier objectif de Bruges est de passer l'hiver et Philippe Clement estime que c'est important. "Est-ce que ce sera notre match de l'année? Je l'espère. Si nous gagnons, ce sera peut-être notre match de l'année. Mais il y aura encore la Lazio derrière."

Le Club de Bruges aura donc un double objectif: mercredi. Un partage suffira pour sécuriser la troisième place, une victoire permettrait au Club de rester en course pour la deuxième place. "Nous n'y pensons pas pour l'instant", assure Philippe Clement. "Pour l'instant, il n'y a que le match du Znit dans nos têtes. Si on gagne, alors on pourra jeter un oeil au classement."