🎥 Le penalty oublié qui a fait bondir Dieumerci Mbokani

Dieumerci Mbokani était en colère sur cette phase. Mais ni l'arbitre, ni le VAR n'ont bronché.

Il y a eu du spectacle et des décisions controversées, lundi soir, dans le dernier duel de la 14e journée de championnat entre l'Antwerp et OHL. Et si l'Antwerp s'en est sorti, Dieumerci Mbokani se demande encore comment il n'a pas obtenu un penalty sur cette faute de Sascha Kotysch dans le rectangle.

Sans conséquence sur le résultat final: Martin Hongla a finalement fait basculer la rencontre en faveur des Anversois (3-2). Dieumerci Mbokani avait, avant ça, inscrit son cinquième but de la saison.