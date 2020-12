Un Anderlecht pas assez tueur : "Pas grand chose à redire au niveau des intentions"

Anderlecht a encore laissé filer des points, mais le contenu était plus intéressant que dimanche passé, c'est une certitude. Vincent Kompany, cependant, n'était pas ravi pour autant.

Le coach du RSC Anderlecht était au moins satisfait d'une chose : l'état d'esprit de ses hommes sur le terrain. "Si je prends point par point ce que j'ai demandé à mes joueurs, je ne peux que constater qu'ils ont fait ce qu'il fallait. On crée du danger, on met de l'intensité. Si je fais l'analyse complète, je ne peux pas leur reprocher grand chose", reconnaît Kompany.

"Mais les attentes sont simples : les trois points. Nous manquons de précision dans le dernier geste et je ne suis évidemment pas satisfait de ce résultat, personne ne l'est", regrette-t-il également. "Il n'y a pas d'excuses à chercher. Quand vous menez 1-2 à la 65e, ce résultat est décevant. Quand Zulte marque, ils marquent parce qu'ils le méritent à ce moment et parce qu'on oublie de faire le travail qu'on fait pendant le reste du match".