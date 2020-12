Serie A : La Lazio se replace et fait le plein de confiance avant la réception du Club de Bruges

Pour le compte de la 10e journée de Serie A, la Lazio se déplaçait sur la pelouse du promu, la Spezia.

La Lazio a vite pris les commandes de la rencontre via Ciro Immobile. Bien lancé dans la profondeur par Sergej Milinkovic-Savic, le buteur maison n'avait plus qu'à ajuster ajustait le gardien d'une frappe croisée (15e), 0-1. Milinkovic-Savic doublera la mise grâce à un magnifique coup franc peu après la demi-heure de jeu (33e), 0-2.

Spezia réduira la marque après la pause via M'Bala Nzola (64e), 1-2. Les Romains marqueront ensuite deux buts mais qui seront refusés (74e et 90e+2). Les Biancocelesti s'imposent 2-1 et grimpent à la septième place. Ils recevront Bruges mardi prochain lors de la sixième et dernière journées des poules de la Ligue des champions.