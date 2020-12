📷 "Trop de chèvres" à Charleroi : les Storm Ultras secouent leurs joueurs après le 0/9

Les Storm Ultras n'ont pas mâché leurs mots et ont mené une action coup-de-poing dans l'enceinte du Mambourg avant la réception du KV Courtrai, après le 0/9 de leurs joueurs.

Les employés du Sporting Charleroi auront eu la mauvaise surprise de découvrir, ce dimanche, les conséquences de l'action du groupe de supporters Storm Ultras 2001, qui a pris l'habitude de s'exprimer via les réseaux sociaux sans prendre de gants. Les ultras ont ainsi pénétré dans l'enceinte du Mambourg pour déverser ... du foin sur le banc des remplaçants, et dérouler une banderole au message clair : "Trop de chèvres, peu de Zèbres. Bougez-vous".

Les Storm Ultras ont ensuite expliqué leur action sur les réseaux : "Bougez-vous le c*l. Ou allez chez un psy (ou le vétérinaire c'est selon). C’est pas le classement actuel qu’on démonte, c’est votre spirale et votre manque de respect pour le maillot en prenant par-dessus la jambe votre rôle. On sera toujours là pour vous respecter, même et surtout dans la défaite, à condition de vous arracher comme des morts de faim sur un terrain de football. Si c’est pas clair dans votre esprit, on le réexpliquera. Avec un aquarium d’eau salée pour les « moules » ? Ou des arbres à « paresseux » ? Réagissez...et devenez constants dans la réaction bon sang !", lit-on dans le communiqué du groupe de supporters.