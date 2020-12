Le Cercle accuse le coup : "Ne pas regarder en haut ou en bas"

Après avoir engrangé plusieurs points importants, le Cercle de Bruges cale de nouveau.

Le Cercle de Bruges est au milieu, mais l'écart avec les quatre derniers au classement n'est que de trois points. De moins bonnes prestations menacent également d'effacer le bon début de la saison. Que se passe-t-il ? "Nous nous tirons souvent une balle dans le pied", a expliqué Alexander Corryn qui pense déjà à la prochaine rencontre. "Le match face à Ostende va être un autre match important. Dans les derniers duels contre des concurrents directs, nous avons toujours perdu. Vous savez alors que ce sera à nouveau difficile. Nous devrons être au top. En interne, nous travaillons dur", a souligné le défenseur.

"Ne vous préoccupez pas trop du classement"

"Quand vous voyez que Mouscron et d'autres équipes proches de la zone rouge prennent des points..."Nous ne devons pas regarder en haut ou en bas", dit Corryn. "Sinon, vous êtes encore plus préoccupé par le classement. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs. Ce sont tous des garçons avec beaucoup de qualités. Parfois, la communication est un problème, mais nous sommes ensemble tous les jours et ces garçons travaillent dur pour essayer de s'intégrer", a conclu Corryn.