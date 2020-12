Jonathan Heris heureux du résultat de son équipe: "Deux résultats nous restaient en travers de la gorge"

Jonathan Heris n'avait plus été titulaire depuis la victoire d'Eupen à Mouscron. Pour son retour, c'est encore avec les trois points qu'il rentre chez lui.

Il attendait cela depuis le déplacement d'Eupen à Mouscron, c'est à dire depuis le 18 octobre dernier. Dimanche sur la pelouse du désormais ex-leader du championnat, Jonathan Heris a retrouvé une place de titulaire au sein de la défense.

"Je veux toujours jouer, mais c'est le coach qui décide", a déclaré le défenseur. Ce dimanche, il a grandement participé à la victoire des siens, et peut en plus avoir un petit bonus dans un coin de la tête car son équipe n'a pas encaissé. "Il faut aussi dire que nous avons eu la chance de notre côté à certains moments, on n'a pas encaissé à la dernière seconde comme contre Malines. Ce match, comme celui au Standard, nous restait en travers de la gorge."

De loin, il a aussi vu ses attaquants manquer des occasions incroyables, surtout en seconde période: "C'était difficile pour eux. Ils ont aussi beaucoup travaillé et forcément ils étaient moins lucides dans le dernier geste. On ne peut pas leur en vouloir de ne pas avoir marqué, surtout qu'au final nous avons pris les trois points. Ils font du bien car nous avons bossé très dur".