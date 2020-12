Pelé Mboyo a sans doute manqué la balle de match contre Charleroi: "Pas d'excuse"

Dans un match qui n'a jamais vraiment démarré, le penalty aurait pu permettre à Pelé Mboyo de mettre les Kerels sur le voie du succès. Il s'est manqué et il assume.

Si on n'a plus vu le KV Courtrai après la pause, lundi soir, à Charleroi, les Kerels avaient plutôt dominé la première mi-temps. Mais ils n'ont jamais su passer devant. La faute à un manque de réalisme et de justesse dans le dernier geste.

Symbole de cette absence totale d'efficacité, le penalty galvaudé par Pelé Mboyo à dix minutes de la pause. Et l'attaquant courtraisien plaide coupable. "On est tous très déçu et moi en particulier pour ce penalty raté. Ça a pris beaucoup de temps avec le VAR, mais ce n'est pas une excuse. Ça doit finir au fond", reconnaît-il.

Après ce penalty, les Courtraisiens n'ont d'ailleurs plus jamais vraiment amener le danger devant Rémy Descamps. Ils se contentent d'un point et manquent l'occasion de revenir à hauteur du Sporting de Charleroi et de se rapprocher à deux points du top 4.