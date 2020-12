Première victoire pour Hein Vanhaezebrouck avec La Gantoise

La Gantoise débute un nouveau chapitre et espère pouvoir retrouver les sommets de la JPL.

Hein Vanhaezebrouck a fait son retour au bercail, au grand bonheur des supporters des Buffalos. Ce dernier n'a pas encore eu le temps de faire parler sa magie face à Ostende (défaite 2-1), mais pour sa défense, il n'a repris l'équipe que deux jours avant la recontre, pas le temps donc de poser ses bases. Une chose est certaine : il y a beaucoup de boulot.

Aujourd'hui, les Buffalos affrontaient Deinze (D1B). La rencontre amicale, organisée en dernière minute, a permis à l'ancien entraineur d'Anderlecht de voir à l'œuvre ceux qui n'ont pas joué à Ostende.

Les Gantois menaient 2-0 à la pause avec des buts de Niklas Dorsch et Laurent Depoitre. En deuxième période, plusieurs jeunes sont montés au jeu, et Giorgi Chakvetadze inscrivait un 3e but pour sceller la victoire de La Gantoise. Vanhaezebrouck a ainsi enregistré sa première victoire à la tête de l'équipe, depuis son retour.