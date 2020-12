Massimo Bruno: cinq petites minutes qui font un bien fou

Il aurait aimé un score final plus favorable aux Zèbres, forcément, mais Massimo Bruno a savouré ses quelques minutes sur la pelouse du Stade du Pays de Charleroi, lundi soir.

Dix mois après s'etre occasionné une rupture des ligaments, Massimo Bruno est redevenu, lundi, à l'occasion de la réception du KV Courtrai, un membre à part du noyau carolo. "Je suis très content d'un point de vue personnel, ça fait du bien de remonter sur un terrain de foot", sourit-il au micro de RCSC TV.

Même si le partage concédé par les Zèbres a un peu gâché son retour sur les terrains de Pro League. "C'est un peu dommage, j'avais très envie de remporter ce match, ça aurait rendu la soirée un peu plus belle. (...) Mais Pour le moment, ça ne tourne pas; il faut l'accepter. Il faut essayer de garder la niaque et l'envie qu'on a montrées en deuxième mi-temps. C'est là-dessus qu'il faut se baser pour retrouver la victoire et espérons que la route tourne à nouveau pour nous."