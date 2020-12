Europa League: un affrontement décisif pour Dries Mertens et Adnan Januzaj

Après celle de la Ligue des Champions, c'est au tour de la phase de poules de l'Europa League de connaître son épilogue. Une dernière journée que deux Diables Rouges espèrent encore mettre à profit pour valider leur ticket pour les seizièmes de finale, mais ils devront le faire l'un contre l'autre.

Si le sort des trois clubs belges est réglé et si Youri Tielemans, Dennis Praet, Timothy Castagne, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld ont déjà assuré leur qualification, deux autres joueurs belges espèrent encore les rejoindre en seizièmes de finale.

Napoli-Real Sociedad: choc décisif entre Januzaj et Mertens

Tenu en échec par l'AZ la semaine dernière, le Napoli de Dries Mertens a manqué une grosse occasion et sera sous pression pour la réception de la Real Sociedad. Mais un partage suffirait aux Napolitains pour se qualifier. La situation est plus compliquée pour Adnan Januzaj et la Sociedad. Pour être assurés de leur qualification, les Basques doivent s'imposer sur la pelouse du Stadio Diego Maradona. Et pour voir les deux Diables Rouges au tour suivant? Il faudrait que l'AZ se plante à Rijeka. Si les Néerlandais s'imposent, un des deux Diables Rouges sera éliminé ce soir.

Jan Vertonghen et Toby Alderweireld: objectif première place contre les clubs belges

Les deux anciens compères de Tottenham croiseront tous les deux des compatriotes, jeudi soir. Avec le même objectif: assurer la première place du groupe. Pour y parvenir, Toby Alderweireld et les Spurs ont besoin d'une victoire, à Londres, contre l'Antwerp.

Ce sera plus compliqué pour le Benfica de Jan Vertonghen, qui se déplace à Sclessin, mais qui n'a pas son sort entre les mains pour cette première place. Pour passer devant les Rangers, les Portugais doivent réaliser un meilleur résultat. Si l'équipe de Steven Gerrard s'impose à Poznan, elle sera assurée de la première place du groupe grâce aux trois buts inscrits lors du partage à Lisbonne.

Les Belgian Foxes pour la première place... et la confiance

Qualifié depuis la quatrième journée, Leicester City est en tête de son groupe et bien parti pour conserver sa première place. Une victoire contre l'AEK Athènes et le statut de tête de série sera dans la poche pour Timothy Castagne, Youri Tielemans, Dennis Praet et leurs équipiers. Mais au-delà de la première place, les FOxes ont surtout besoin d'enchaîner. Dimanche ils ont retrouvé la victoire après une série de trois défaites et un nul, un second succès de rang tomberait donc à pic avant une fin d'année, comme toujours, bien remplie en Premier League.