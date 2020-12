La dernière saison d'un taulier à Courtrai!

Le capitaine du KVK vit sa dernière saison au Stade des Eperons d'Or.

Petite surprise à Courtrai: à 27 ans, Hannes van der Bruggen vit ses derniers mois au Stade des Éperons d'Or. Le contrat du capitaine courtraisien arrive à expiration le 30 juin prochain et il ne sera pas prolongé. "Je remercie le club pour la belle période que j'ai vécue ici et les supporters peuvent en être sûrs: je donnerai tout jusqu'à la dernière minute avec ce maillot sur le dos", confie-t-il au Nieuwsblad.

Formé à Gand, Hannes van der Bruggen avait entamé sa carrière avec les Buffalos, avant de rejoindre Courtrai en 2017. Trois ans et demi plus tard, il est devenu le capitaine des Kerels et a porté le maillot du KVK à 138 reprises (pour six buts et dix assists). Des stats que le médian de 27 ans aura encore l'occasion de faire grimper d'ici la fin de la saison.