Arrivé cet été, Mousa Tamari évalue son niveau et celui de la JPL

OHL garde la route après une légère baisse de régime en championnat.

L'équipe de Marc Brys est désormais sixième après deux victoires consécutives. Une excellente performance pour le promu qui s'invite dans le top-6. Cet été, les Louvanistes ont effectué des transferts intéressants en vue de leur retour dans l'élite, l'un d'entre-eux s'appelle Mousa Tamari.

L'international jordanien arrive en JPL en provenance de Chypre. Ce dernier a donc dû s'adaptater à un nouveau style de vie ainsi qu'à un nouveau type de football.

Il a déjà pu démontrer ce qu'il était capable de faire, même s'il réalise qu'il a encore du chemin : "Le niveau de la Jupiler Pro League est beaucoup plus élevé que celui auquel j'étais habitué", confiait le joueur sur le site du club. "Surtout sur le plan défensif, je dois encore progresser. Je dois aussi jouer plus vite et créer plus d'actions sur les flancs. Contre Courtrai, j'espère pouvoir montrer mon talent à l'entraîneur et aux supporters de Louvain."