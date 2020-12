Malgré son triplé, Thomas Henry reste les pieds sur terre : "Je dois remercier mes coéquipiers"

Les atouts offensifs d'OHL ont réalisé un excellent travail à Courtrai. Thomas Henry a même inscrit un triplé et a été l'homme du match de la rencontre. Il s'offre une place sur le podium du classement des meilleurs buteurs du championnat.

"Notre première mi-temps n'a pas été excellente, c'est vrai", constatait d'abord Thomas Henry à l'issue de la rencontre.

"Le premier but nous a fait du bien. Ensuite, nous avons pu profiter de l'espace qui s'est libéré. Avec nos atouts offensifs, on peut faire du mal aux équipes. Les trois points sont la chose la plus importante dans un match comme celui-ci".

"Pour ma part, je veux continuer à être en forme. Je dois remercier mes coéquipiers car c'est grâce à eux que je marque. Il y aura un match important mardi", déclare Henry. Avec son triplé, le Français est devenu le second meilleur buteur du championnat avec douze buts.