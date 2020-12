La Pro League intervient dans l'affaire des lockdown parties : "Ce type de comportement ne peut être accepté"

La Pro League condamne les "lockdown parties". Dans un communiqué officiel publié ce mardi, celle-ci a fermement condamné le non-respect des mesures sanitaires et invité les clubs à sanctionner les joueurs concernés.

Ceci explique sans doute cela. Ce mardi, Westerlo et le KV Ostende ont annoncé des sanctions à venir concernant leurs joueurs ayant pris part à des "lockdown parties" (soirées en confinement) le week-end dernier. Des décisions qui ont sans doute été motivées par l'intervention de la Pro League.

En effet, dans un communiqué publié ce mardi, l'instance régulatrice du football professionnel en Belgique avoir "déjà pris contact avec les clubs concernés en leur demandant expressément de prendre des sanctions qui démontrent que ce type de comportement ne peut être accepté."

On condamne la participation des joueurs à des lockdown party.



C'est incompréhensible et inacceptable, compte tenu des efforts des clubs, de la #PL et des autorités pour permettre aux compétitions d'avoir lieu et des efforts de la société pour traverser cette période compliquée. pic.twitter.com/4EcQqFjFGi — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) December 15, 2020

À travers ses lignes, la Pro League a fermement condamné les agissements des joueurs. "C'est tout à fait incompréhensible et inacceptable, compte tenu des efforts et des investissements que les clubs, la Pro League et les autorités ont livrés et livrent encore afin de permettre aux compétitions de la Pro League d'avoir lieu."