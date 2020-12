Marc Coucke : "Je ne vendrai pas Anderlecht, même après un titre"

Les intentions étaient déjà connues, mais elles sont maintenant annoncées.

Lors de son passage à "Het Huis" d'Eric Goens, hier soir sur la Eén, le propriétaire d'Anderlecht, Marc Coucke, a fait savoir qu'il ne pense pas à une vente du club. "Même pas après un titre", a-t-il lâché.

Coucke, avec son partenaire Joris Ide, détient 74 % des parts, selon les informations de Het Laatste Nieuws. Il est certain qu'il fera l'effort financier de sortir Anderlecht du gouffre. Coucke est prêt à participer au plan de relance, avec une augmentation de capital de 70 millions d'euros. Normalement, un accord sera conclu avant la fin de l'année, et les négociations progressent de manière constructive.

Par ailleurs, M. Coucke a également fait preuve d'une grande autocritique concernant son travail au sein du RSCA. Lorsque Goens lui a demandé ce qu'il ressentait lorsque les fans scannaient "Coucke dehors", il a répondu : "Alors vous savez que ces gens veulent en fait dire : nous voulons voir un beau football et de meilleurs résultats et nous n'avons pas obtenu ces résultats. Ensuite, nous avons traversé le désert pendant un certain temps. Je dois admettre que dans ce monde et dans ce club, je n'étais peut-être pas la bonne personne", a expliqué Coucke.