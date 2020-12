Gert Verheyen : "En marquant des buts, De Ketelaere deviendra le transfert record de Belgique"

Le Club de Bruges s'illustre cette fois en récoltant le fruit de son travail au niveau de son centre de formation, avec l'éclosion de Charles De Ketelaere.

Actuellement, Charles De Ketelaere est le jeune talent belge du moment en JPL. Ce statut vient d'être renforcé un peu plus suite au trophée d'Espoirs de l'année reçu lors du Gala du Sport Belge 2020.

Gert Verheyen a lui fait l'éloge du jeune de 19 ans dans les colonnes d'Het Nieuwsblad : "Sa polyvalence constitue un atout énorme. Il est complet, avec un mélange de qualités physiques et techniques."

Verheyen souligne également que ses performances en Ligue des Champions ainsi que son nouveau statut de Diable Rouge, ne font qu'augmenter la valeur du jeune joueur. Il ne manque qu'une petite chose aux yeux du consultant pour en faire un joueur encore plus accompli. Un aspect qui pourrait alors faire sauter la valeur de Charles De Ketelaere : "En marquant des buts, De Ketelaere deviendra le transfert record de Belgique."

Jonathan David avait quitté la JPL pour une valeur record de plus de 30 millions d'euros l'été dernier. Un montant que De Ketelaere pourrait bien pulvériser s'il venait à quitter le Jan Breydel cet été, ce qui est toutefois peu probable. En effet, le joueur devrait logiquement prolonger son séjour pour s'épanouir un peu plus. Et Vincent Mannaert a, lui, déjà précisé qu'un transfert n'est pas à l'ordre du jour.