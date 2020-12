Officiel: Mikael Soisalo quitte définitivement Zulte Waregem

L'ailier finlandais ne reviendra pas en Belgique.

Zulte Waregem a définitivement pris congé de Mikael Soisalo. L'ailier finlandais, qui est rentré dans son pays pour raisons privées, s'envolera pour la Lettonie cet hiver. Il a signé un nouveau contrat avec le FC Riga.

Arrivé en Belgique il y a deux ans et demi, Mikael Soisalo aura disputé 32 rencontres (pour un but et trois assists) avec le Essevée. Prêté à Varzim (Portugal) en deuxième partie de saison dernière, il était revenu à Zulte Waregem cet été, mais n'a participé qu'à deux rencontres de championnat, les deux premières de la saison.