Timon Wellenreuther ambitieux: "Je ne suis pas venu à Anderlecht pour être sur le banc"

La concurrence pour une place entre les perches du Sporting d'Anderlecht s'est renforcée à la faveur de l'absence d'Hendrik Van Crombrugge.

Blessé à la main, Hendrik Van Crombrugge n'a plus joué depuis le déplacement à La Gantoise, début novembre. Et Timon Wellenreuther en a profité pour gratter des titularisations. Bien installé dans le but du Sporting, l'Allemand aimerait d'ailleurs y rester. "Je ne suis pas venu ici pour me contenter du banc. Je suis venu pour être premier gardien et je veux jouer", insistait-il, mardi soir, après la victoire contre Ostende.

Des problèmes en vue pour Vincent Kompany? "C'est à cette position que j'en ai le moins", sourit le coach du Sporting. "J'ai trois très bons gardiens, car Bart Verbruggen est aussi un grand talent", insiste-t-il. "Hendrik Van Crombrugge est le leader de ce groupe. Timon est très bon ces dernières semaines et ça ne me pose aucun problème qu'il déclare ça. Cela montre ses ambitions."