Marouane Fellaini vainqueur de la Coupe de Chine !

Marouane Fellaini a ajouté une ligne en plus à son palmarès. Son équipe, le Shandong Luneng s'est imposé 0-2 face à Jiangsu en finale de la Coupe de Chine. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits Wang Tong et l'Italien Graziano Pellè.

L'ancien Diable Rouge a joué toute la rencontre et remporte son premier titre avec le club chinois. Shandong Luneng remporte, par ailleurs, la sixième coupe de Chine de son histoire.

