La problématique du match Bruges - Eupen: les deux équipes veulent jouer, mais...

Ce samedi, la rencontre entre le Club de Bruges et Eupen est au programme. Mais on le sait, les Pandas sont touchés par le Coronavirus.

Le Club d'Eupen est touché par le Coronavirus depuis maintenant deux semaines. 13 cas positifs du côté des joueurs: les Pandas ont dû reporter deux rencontres, face à Zulte Waregem et Genk.

Du coup, est-ce que le déplacement sur la pelouse du champion en titre se jouera ce samedi (16h00)? La réponse interviendra ce mercredi ou jeudi au plus tard, après les tests réalisés dans le cadre du protocole sanitaire mis en place par la Pro League.

La Pro League a d'ailleurs annoncé via un communiqué ce lundi que cette rencontre, si elle est reportée, devrait se jouer le 12 janvier. Le problème: Bruges joue contre STVV le 10 et Eupen le 9 au Cercle. De plus, la Pro League voudrait que les matches remis des Pandas se jouent le 3 janvier et le 6 janvier, ce qui ferait pour Eupen des rencontres le 3, 6, 9, 12 et 15 janvier (contre Anderlecht).

Vous l'aurez compris: les deux équipes veulent absolument jouer ce samedi, même Eupen, quitte à se déplacer avec un effectif très réduit ou avec des Espoirs.