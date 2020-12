Bonne nouvelle pour Anderlecht : Adrien Trebel est de retour

Peu utilisé la saison dernière, Adrien Trebel était devenu un pion important du onze de base de Vincent Kompany en ce début de saison où il avait pris part à cinq des six premiers matchs de championnat.

Ce mardi, le club bruxellois a publié sur ses réseaux sociaux des photos du milieu français à l’entraînement. Touché au genou mi-septembre, le joueur âgé de 29 ans avait dû subir une opération début octobre.

Étape par étape. Good to see you on the pitch, Adri. 🟣⚪ pic.twitter.com/ehp5rwhRij