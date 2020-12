Officiel : Gérard Lopez reste à Mouscron pour l'instant, malgré son départ du LOSC

On attendait des nouvelles de la réunion du Conseil d'Administration de l'Excel Mouscron, qui devait discuter de l'avenir du club en visioconférence avec Gérard Lopez, propriétaire depuis cette année.

Le départ de Lopez de la présidence du LOSC, auquel il avait lié l'Excel Mouscron par un partenariat sportif ayant vu plus d'une dizaine de joueurs débarquer au Canonnier cet été, mettait en doute son implication future en Belgique. Un CA a eu lieu cet après-midi, et les informations préliminaires à celui-ci étaient peu optimistes concernant un séjour prolongé de Gérard Lopez.

Pourtant, l'Excel Mouscron avait de bonnes nouvelles pour ses supporters ce soir : "Gérard Lopez a confirmé qu’il poursuivait son implication dans le projet mouscronnois" explique Patrick Declerck, le président mouscronnois, dans un communiqué. "Son intérêt pour le championnat belge et ses possibilités de faire éclore de jeunes joueurs reste inchangé. Comme il l’avait annoncé lors de la conférence de presse de juillet dernier, l’Excel Mouscron est son club et il y reste impliqué à 100% et ce, malgré son retrait du LOSC".

Le partenariat LOSC-Excel se termine en juin prochain et ne sera probablement pas renouvelé. En attendant, Mouscron peut au moins voir la saison se terminer avec sérénité.