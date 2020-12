Laurent Blanc a débuté son aventure au Qatar par une défaite face à Xavi

Le "Président" était de retour sur un banc pour la première fois depuis son limogeage du Paris Saint-Germain le 27 juin 2016. Le nouveau coach d'Al-Rayyan accueillait ce mercredi le leader du championnat, Al-Sadd, pour le compte de la 10e journée de la Qatar Stars League.

Un duel entre Laurent Blanc, fraîchement nommé sur le banc de touche d'Al-Rayyan, et Xavi, coach d'Al-Sadd avait lieu au Qatar ce mercredi. Et c'est le technicien espagnol qui s'est imposé sur le plus petit des écarts grâce à un but marqué en fin de rencontre par Bounedjah, qui a repris victorieusement une frappe dévissée de Cazorla (83e), 0-1.

Laurent Blanc débute donc par une défaite logique face à Xavi. Le Français aura pu constater l'étendue du travail à effectuer pour ramener le club dans les hauteurs du classement (6e).