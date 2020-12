Officiel: le Club de Bruges confirme l'arrivée de Bas Dost!

C'est peut-être déjà le gros coup du mercato hivernal en Pro League.

Le mercato n'est pas encore officiellement commencé, mais le Club de Bruges a déjà accompliu sa première mission: Philippe Clement voulait un attaquant, il l'a. Le Club, Francfort et Bas Dost ont un accord de principe: si le Néerlandais réussit ses tests médicaux, il signera un contrat jusqu'à la fin de saison 2021-2022 avec les Blauw en Zwart.

Un sacré renfort pour les Brugeois: Bas Dost est à la fois un attaquant expérimenté et efficace. Tout au long de sa carrière, qui l'aura vu passer par Heracles, Heerenveen, Wolfsburg et le Sporting du Portugal, entre autres, il a inscrit 233 buts en 450 matchs.

Il arrive à Bruges en provenance de l'Eintracht Francfort, club qu'il avait rejoint il y a un an et demi et avec lequel il a disputé 43 matchs et inscrit 15 buts.